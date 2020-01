Iran, primi arresti per l’aereo abbattuto. Rouhani: «Puniremo i responsabili» (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono stati effettuati i primi arresti per l’abbattimento con un missile dell’aereo ucraino partito da Teheran l’8 gennaio e schiantatosi sul terreno pochi minuti dopo il decollo. Dopo l’ammissione dell’Iran di aver colpito per errore il velivolo, il presidente Hassan Rouhani ha richiesto alla magistratura di istituire un tribunale speciale per portare avanti le indagini. Iran, primi arresti per l’aereo abbattuto. Rouhani: «Puniremo i responsabili» LEGGI ANCHE> L’Iran ammette di aver abbattuto per errore l’aereo ucraino, ma dà comunque la colpa agli Usa «L’Iran ha avviato un’indagine a tutto campo sull’aereo ucraino» ha dichiarato il portavoce della magistratura di Teheran Gholamhossein Esmaili aggiungendo che «alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore». Non è stato indicato il numero preciso delle persone ... Leggi la notizia su giornalettismo

