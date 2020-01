Inps per fondo integrativo volontario

"Reddito di cittadinanza e decreto dignità non creano lavoro in senso letterale,aiutano ad allocare il lavoro sul mercato" incrociando domanda e offerta. Per creare lavoro servono investimenti" ha detto il presidenteTridico in Commissione parlamentare. Tridico ha sottolineato l'impatto"lievemente positivo di quota 100sul mercato del lavoro e la spinta positiva del Dl dignità sui contratti a tempo indeterminato. Infine ipotizza "unpensionistico pubblico egestito da" che investa nel Paese.(Di martedì 14 gennaio 2020)