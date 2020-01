Ha un’erezione per 3 giorni consecutivi e viene operato d’urgenza: “Aveva preso un farmaco per tori” (Di martedì 14 gennaio 2020) Voleva fare bella figura con la ragazza che gli piaceva e così ha preso come stimolante sessuale una dose massiccia di un farmaco usato per i tori che gli ha causato un’erezione per tre giorni. A causa dei forti dolori però, l’uomo è stato ricoverato presso lo Specialist Hospital 270 di Reynosa, al confine tra Stati Uniti e Messico dove, come riferisce il Daily Mail, è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza perché la sua condizione avrebbe potuto causare dei danni permanenti ai suoi genitali. Ai medici che l’hanno operato ha confessato di aver assunto il farmaco per tori per conquistare la ragazza di cui si era invaghito e di aver percorso ben 900 chilometri per poterselo procurare, ignaro delle conseguenze che avrebbe avuto. Il farmaco da lui assunto è infatti usato da alcuni agricoltori per rinvigorire i tori durante l’inseminazione. L'articolo Ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

