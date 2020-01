Grande Fratello Vip 4, Paola Caruso contro Ivan Gonzalez: "Lui in tv grazie a me" (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono parole al vetriolo quelle di Paola Caruso, l'ex Bonas del game show condotto da Paolo Bonolis Avanti un Altro! che attacca Ivan Gonzalez, attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip 4.La ragazza si è sfogata sulle sue Instagram Stories, descrivendo Gonzalez come un approfittatore che seduce le ragazze per poi mollarle e ottenere successivamente visibilità in televisione. La Caruso sostiene che se non fosse stato per lei, che lo ha conosciuto all'interno del reality show Supervivientes, la versione iberica de L'Isola dei Famosi, il modello spagnolo non sarebbe mai approdato sul piccolo schermo nostrano, da Temptation Island Vip, dove ha sedotto Valeria Marini (ma i due sono rimasti amici) e come tronista a Uomini e Donne: "Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan. Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di ... Leggi la notizia su blogo

