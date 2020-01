Gli studenti in collegamento con Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale (Di martedì 14 gennaio 2020) Venerdì 17 gennaio 2020 l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano si collegherà con circa 400 studenti presenti nell’Auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana. Durante il collegamento gli studenti avranno la possibilità di fare domande all’astronauta italiano che dallo scorso luglio si trova a bordo della ISS. Il contatto diretto con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto dalle ore 13:55 fino alle 14:15 e sarà parte di un evento più ampio dedicato ai giovani che avrà inizio alle ore 10 e al quale prenderà parte il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Nel corso della mattinata i ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, avranno l’opportunità di conoscere la missione dell’ESA Beyond e gli esperimenti italiani che sta svolgendo l’astronauta Luca ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

