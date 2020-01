Gigi Hadid fra i giurati del caso Weinstein? - (Di martedì 14 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Gigi Hadid potrebbe essere chiamata come giurata nel processo contro Harvey Weinstein: ecco che cosa sta accadendo al tribunale di New York Gigi Hadid potrebbe essere una delle giurate durante il processo ad Harvey Weinstein. Come riporta il Guardian, il tribunale di New York si avvia a far partire il procedimento contro il produttore, accusato di molestie e violenze sessuali: al momento si è nella fase di scelta della giuria. Funziona in questo modo: i cittadini statunitensi vengono contattati - solitamente in gran numero, in questo caso parliamo di almeno un centinaio di persone - e poi vengono scelti dagli avvocati che faranno da accusa e da difesa nel processo. Uno di questi nomi selezionati è quello dell’angelo di Victoria’s Secret. Tuttavia Hadid, come sempre accade in questi casi, ha dovuto rivelare i potenziali impedimenti alla sua opera di ... Leggi la notizia su ilgiornale

