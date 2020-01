Falchi per allontanare i piccioni: la proposta del comune di Milano (Di martedì 14 gennaio 2020) La giunta milanese si appresta a discutere il nuovo regolamento comunale: fra le questioni chiave, come ridurre la presenza dei piccioni nel centro della città. I volatili hanno ormai invaso monumenti e piazze e il comune propone una soluzione alternativa: ripopolare la fauna cittadina con i Falchi per allontanare i piccioni. Falchi per allontanare i piccioni: una soluzione non violenta Ripopolando la fauna cittadina con i Falchi pellegrini, i piccioni verrebbero allontanati in modo naturale. Secondo le indicazioni ornitologiche, infatti, i Falchi sono uccelli predatori che spaventano i colombi. Grazie all’azione intimidatoria, i piccioni si sposterebbero così autonomamente dalle zone turistiche della città, verso le aree verdi. Fra le altre proposte per ovviare al problema dei volatili, emerge anche il divieto di dare loro da mangiare, evitando così di attirare altri esemplari ... Leggi la notizia su notizie

