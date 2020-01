Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo Screen Recorder di Android 10 ritorna sui Google Pixel: Ecco come fare per utilizzarlo. C'è un trucchetto che consente di riportare in vita la funzione di registrazione dello schermo, che vi spieghiamo in questo articolo. L'articolo Ecco come abilitare lo Screen Recorder di Android 10 sui Google Pixel proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray risponde colpo su colpo a Sergio Romano @RagazzidiTehran - emergency_ong : 'In #SierraLeone, se chiedi a qualcuno 'come stai?' la risposta più comune che ti senti dire è 'small small'. Ecco… - LauraGaravini : Per #Salvini anche il processo va strumentalizzato come una bandiera propagandistica. Per chi è garantista invece è… -