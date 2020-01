Ciclismo, si ritira l’austriaco Bernhard Eisel. Nel 2010 vinse la Gand-Wevelgem (Di martedì 14 gennaio 2020) Come riporta Cyclingnews.com, l’austriaco Bernhard Eisel, 39 anni il prossimo febbraio, ha deciso di appendere la bici al chiodo. Eisel, negli ultimi quattro anni, ha militato nella Dimension Data, oggi Team NTT, alla corte di Mark Cavendish, del quale è stato uno dei gregari più fidati. Bernhard, infatti, ha corso al fianco di Cannonball in T-Mobile, HTC, Sky e, appunto, Dimension Data, per un totale di 10 anni da scudiero del velocista britannico. Ma Eisel, in carriera, ha saputo anche levarsi delle soddisfazioni personali. Nel 2010 vinse la Gand-Wevelgem precedendo Sep Vanmarcke e Philippe Gilbert, nel 2006, invece, fu 5° nella prima Parigi-Roubaix di Fabian Cancellara. L’ultima delle sue 18 vittorie raccolte da professionista, inoltre, fu proprio la sopraccitata Gand-Wevelgem. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Ciclismo luca.saugo@oasport.it Twitter: ... Leggi la notizia su oasport

