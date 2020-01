Calciomercato Roma: l’Inter non convoca Politano, pronto lo scambio con Spinazzola (Di martedì 14 gennaio 2020) Le ultime notizie di Calciomercato sulle trattative della Roma s'incrociano con l'Inter. I due club stanno per perfezionare lo scambio tra Politano e Spinazzola. La mancata convocazione dell'esterno d'attacco in occasione della Coppa Italia è un segnale ulteriore di come la trattativa sia in fase avanzata. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Inter e #Roma, avanti per lo scambio #Politano-#Spinazzola @SkySport @Inter @OfficialASRoma #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, primi contatti per Matteo #Politano - DiMarzio : #Politano-#Spinazzola: #Inter e #Roma al lavoro Conte intanto non convoca il nerazzurro per la #CoppaItalia -