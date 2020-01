Cairo come De Laurentiis. Torino non lo ama e lo chiama “braccino” (non pappone) (Di martedì 14 gennaio 2020) Repubblica dedica un articolo alla freddezza tra Torino e il Torino. Il titolo è: «Si è smarrito il “cuore Toro”. Club e tifosi separati in casa». Una storia molto simile a quella di Napoli nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Cairo è soprannominato “braccino”, il giornalista lo definisce un termine odioso. Chissà cosa direbbe se sapesse che De Laurentiis è chiamato pappone. Emanuele Gamba scrive che il Torino “ha i numeri in ordine, in classifica e nel bilancio. Ma è la matematica delle emozioni che non torna, uno più uno non fa due nell’intrico di rancori incrociati che separa tifoseria e società, divise ormai da una sorta di incomunicabilità sentimentale”. Cairo è accusato di tirchieria (lo chiamano odiosamente “braccino”), ma in realtà non è sugli investimenti economici che ha lesinato: è quella sorta di avarizia sentimentale, di taccagneria programmatica (se il terreno è un ... Leggi la notizia su ilnapolista

