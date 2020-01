All’orizzonte Android 10 per il Samsung Galaxy S9: lanciata la sesta beta per l’aggiornamento (Di martedì 14 gennaio 2020) Giungono ancora una volta dei segnali incoraggianti per gli utenti che sperano di toccare con mano l'aggiornamento Android 10 sui vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus lanciati sul mercato, nel più breve tempo possibile. Poco meno di due settimane fa, infatti, abbiamo parlato sulle nostre pagine della certificazione pervenuta per il pacchetto software, mentre oggi 14 gennaio è possibile soffermarsi su un ulteriore step portato a termine degli sviluppatori per il device commercializzato ad inizio 2018. L'ultima mossa per il Samsung Galaxy S9 a metà gennaio Come è stato riportato negli ultimi minuti da SamMobile, infatti, il brand asiatico ha rilasciato ufficialmente la sesta beta di Android 10 per lo stesso Samsung Galaxy S9. Al momento la disponibilità del pacchetto software è garantita in India, ma a stretto giro la dovremmo toccare con mano anche in altri Paesi. Conoscendo gli ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : All’orizzonte Android 10 per il Samsung Galaxy S9: lanciata la sesta beta per l’aggiornamento… -