Addio supporto Windows 7 | da oggi niente più aggiornamenti

Da oggi 14 gennaio 2020, Addio al supporto per Windows 7. Il sistema senza più aggiornamenti non smetterà di funzionare ma sarà soggetto a virus e malware. Occorre installare il più recente Windows 10, scaricabile dal sito. Da oggi esce di scena Windows 7, il sistema operativo di Microsoft lanciato nel 2009, come da fonti …

