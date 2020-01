Windows 7: il 14 Gennaio termina il supporto da parte di Microsoft obbligo a Windows 10 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il termine al supporto di Windows 7 da parte della ditta di Redmond, il sistema operativo non riceverà più aggiornamenti da parte della Microsoft, e quindi non verranno più installate nel sistema nemmeno le patch di sicurezza. Windows 7 ha avuto una vita lunghissima, essendo uscito nel 2009, ha compiuto più di dieci anni ormai, ed è stato apprezzato da tantissimi utenti e tutto'oggi è ancora un sistema operativo performante, che miolti utenti continuano ad utilizzare, al mondo ad oggi si (...) - Scienza e Tecnologia / No Home Leggi la notizia su feedproxy.google

