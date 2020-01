Vittorio Brumotti aggredito con un coltello: “Mi ha salvato il giubbotto antiproiettile” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questo articolo Vittorio Brumotti aggredito con un coltello: “Mi ha salvato il giubbotto antiproiettile” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vittorio Brumotti è stato aggredito con un coltello mentre si trovava con la troupe di Striscia la notizia ad indagare in una zona di spaccio a Monda. Non è la prima volta che Brumotti finisce nel mirino degli spacciatori per i suoi servizi contro la droga, l’inviato di Striscia la Notizia è sempre in prima … Leggi la notizia su youmovies

MediasetTgcom24 : Aggredita la troupe di 'Striscia la notizia' con Vittorio Brumotti: cameraman ferito a coltellate #brumotti… - fanpage : Monza, Vittorio Brumotti aggredito con un coltello: ferito un cameraman di Striscia la Notizia - Striscia : ?????? @brumottistar e la sua troupe aggrediti a Monza ?????? Cliccate qui per ascoltare l'intero racconto del nos… -