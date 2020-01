Turris corsara a Roma: 1-0 contro la Tor Sapienza, report e tabellino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Una Turris più timida e meno cinica del solito si impone anche sul campo del Tor Sapienza con il minimo scarto. Decisiva la marcatura di Prisco su perfetta assistenza di Celiento. Di seguito il racconto della gara. La formazione di mister Fabiano cerca sin da subito di prendere in mano le redini del gioco. Il primo squillo porta la firma di Aliperta, che da calcio di punizione colpisce però la barriera. Al 19esimo ci prova Longo: dopo un bel dribbling arriva stanco al tiro e non impensierisce Rausa. Lo stesso Longo ci riprova qualche minuto dopo di testa, ma non trova lo specchio della porta. Si va al riposo sullo 0-0, con la Turris in evidente controllo della gara ma senza riuscire a sfondare il muro Romano. Il tecnico corallino capisce che c’è bisogno di una scossa e all’intervallo rileva Varchetta per dare spazio a Celiento. Proprio ... Leggi la notizia su anteprima24

