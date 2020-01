The Twilight Zone, cosa sappiamo della seconda stagione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il sito Deadline ha rivelato il cast ufficiale della seconda stagione di The Twilight Zone, la serie tv ideata e diretta da Jordan Peele, il regista di capolavori ad alta tensione come Us-Noi e Scappa – Get Out. Jordan Peele scriverà l’episodio intitolato Downtime con Morena Baccarin, Colman Domingo e Tony Hale. Ma tutta la serie … L'articolo The Twilight Zone, cosa sappiamo della seconda stagione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Hakflak : RT @redne2013: @Rebeka80721106 @PetaliDiPoesia2 @lagatta4739 @GerberArancio @AntonellaLaTor6 @zanzibardy @nimagiga @Carmela_oltre @Preziosa… - Asamsakti : RT @redne2013: @Rebeka80721106 @PetaliDiPoesia2 @lagatta4739 @GerberArancio @AntonellaLaTor6 @zanzibardy @nimagiga @Carmela_oltre @Preziosa… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight Zone: annunciato il cast della stagione 2, Jordan Peele scrive un episodio… -