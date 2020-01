Switch in Cina ripropone il region lock per i propri videogiochi (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Cina ha finalmente accesso a Nintendo Switch, ma i giocatori dovranno possedere uno Switch realizzato nella regione se vogliono importare giochi, poiché i titoli previsti per la versione cinese del sistema sono bloccati nella regione.Nintendo 3DS e Nintendo Wii U erano entrambe region-locked, il che si era dimostrata una scelta impopolare tra i fan, soprattutto nei casi in cui i giochi in lingua inglese venivano ritardati da una regione all'altra, come Shin Megami Tensei IV. Nintendo Switch, in realtà sarebbe privo di blocchi, il che significa che i giocatori possono importare cartucce fisiche da diversi paesi, nonché creare account internazionali su eShop stranieri per acquistare giochi digitali.Nintendo Switch è ora disponibile in Cina come parte di un accordo con il gigante della tecnologia Tencent. Si scopre che questa versione di Nintendo Switch ha molte restrizioni, poiché ... Leggi la notizia su eurogamer

