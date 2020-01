Roma, Fonseca: «Abbiamo pagato a caro prezzo 8′ di follie» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate dallo Stadio Olimpico da Paulo Fonseca dopo il fischio finale di Roma Juventus Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato la serata dei giallorosso dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus. Ecco le sue parole. «L’infortunio di Zaniolo è un gran problema per noi, ora deve pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno. Leggerezze difensive? Abbiamo giocato contro una squadra come la Juventus, in 8′ Abbiamo regalato due gol: Abbiamo pagato a caro prezzo le nostre follie. Poi dopo la squadra ha fatto una buona gara. Abbiamo fatto un secondo tempo forte, pressando la Juve. Ma è difficile rimontare due gol di svantaggio…». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

junews24com : Conferenza stampa Fonseca post Roma Juve: le parole del tecnico - junews24com : Fonseca: «Gol regalati alla Juve, difficile recuperare dopo lo svantaggio» - salvione : Roma, Fonseca: 'L'infortunio di Zaniolo è un problema. Due regali alla Juve' -