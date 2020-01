Quest’anno la fioritura dei ciliegi in Giappone arriva in anticipo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una miriade di petali bianchi e rosa. La fioritura dei ciliegi è una delle attrazioni turistiche più forti in Giappone. Per aiutare i visitatori a organizzare il proprio viaggio, il sito della Japan Meteorological Corporation ha pubblicato le prime previsioni per le date delle fioriture. A Tokyo, per esempio, Quest’anno lo spettacolo dovrebbe arrivare in anticipo: è atteso per il 19 marzo, mentre di solito arriva in media verso il 26. La massima fioritura, cioè l’apice dello show della natura, dovrebbe essere il 27/03. La mappa con le date previste per la fioritura dei ciliegi in Giappone (foto: Japan Meteorological Corporation) A Kyoto i primi fiori dovrebbero arrivare il 23 marzo (e il picco è previsto per il primo aprile), a Osaka il 25 marzo (anche qui la massima fioritura è attesa per l’inizio di aprile). Niente paura per i ritardatari: c’è tempo fino a maggio per godere dello ... Leggi la notizia su wired

