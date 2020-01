Perde la testa e minaccia gli infermieri: "Vi ammazzo tutti" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giorgia Baroncini L'uomo era in attesa con il padre, non grave, al Pronto soccorso: dopo le urla e i calci alle porte, ha cercato di aggredire il personale Era in attesa al Pronto soccorso da circa di ore quando ha perso la testa. Un uomo aveva accompagnato il padre, al quale era stato assegnato il codice verde (non urgente), all'ospedale di Vigevano ma durante l'attesa ha perso il controllo e si è scagliato contro due infermieri. Il 40enne violento ha prima preso a calci la porta d'accesso alle sale interne del Pronto soccorso, poi si è scagliato contro il personale. L'intervento di un agente di polizia in borghese ha evitato il peggio, ma non è bastato a placare l'ira dell'uomo. "Mio padre deve cambiare il catetere", si era messo a urlare all'improvviso il 40enne in mezzo alla sala d'aspetto. Poi le minacce a tutti gli infermieri presenti: "Vi ammazzo", aveva tuonato. Non ... Leggi la notizia su ilgiornale

