Parte la corsa agli Oscar. Tutto quello che c'è da sapere in attesa delle nomination (Di lunedì 13 gennaio 2020) A Hollywood potrebbe essere l’anno di “C’era una volta...a Hollywood”. Ma anche la rivincita di “The Irishman” di Martin Scorsese per Netflix snobbato ai Golden Globes, o la vendetta del “Joker” dopo le polemiche seguite all’uscita del film di Todd Phillips ispirato da DC Comics e premiato a Venezia.La corsa agli Oscar entra nel vivo quando oggi, nel primo pomeriggio, a Los Angeles l’Academy annuncerà le candidature per i 24 premi in palio il 9 febbraio.Molti i concorrenti con pedigree, ma manca quest’anno un chiaro frontrunner. “Parasite” di Bong Joon Ho potrebbe fare storia non solo come il primo film sudcoreano candidato al miglior film straniero, ma anche come miglior film. Gli omaggi alla diversità, nei pronostici della vigilia, si fanno peraltro desiderare: in un anno in ... Leggi la notizia su huffingtonpost

