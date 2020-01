Paola Di Benedetto no stop | Francesco Monte entra nella casa del GF Vip (Di martedì 14 gennaio 2020) Paolo Di Benedetto no stop e senza freni per chi si aspettava che nella casa parlasse solo del suo fidanzato Federico Rossi, si sbagliava: c’è spazio anche per il suo ex Francesco Monte. È entrata nella casa già spiata d’Italia con tanto di anello al dito ricevuto nel corso della prima serata del Grande Fratello … L'articolo Paola Di Benedetto no stop Francesco Monte entra nella casa del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - GrandeFratello : ... per lei è festa doppia! Paola Di Benedetto entra nella Casa di #GFVIP nel giorno del suo compleanno! ?? - GrandeFratello : Andrea Montovoli entra nella Casa di #GFVIP a mo' di incognita... ??Paola Di Benedetto ha avuto il piacere di 'tocca… -