Napoli, Gattuso: “Presi gol assurdi, serve andare tutti da San Gennaro” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il tecnico del Napoli, raggiunto dall'inviato di Striscia la Notizia, ha parlato del momento della sua squadra e dei gol che la formazione partenopea ha preso in queste ultime partite: "La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare. San Gennaro? Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi". Leggi la notizia su fanpage

