Minaccia cliente al bar e aggredisce Carabinieri: arrestato un 49enne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo residente a Castelfranco Emilia (in provincia di Modena) ha aggredito due Carabinieri ferendoli e mandandoli in ospedale. Poco prima aveva Minacciato e insultato il cliente di un bar. Uomo aggredisce Carabinieri L’episodio si è verificato a Sant’Ilario D’Enza (in provincia di Reggio Emilia) nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020. Altin Rama, operaio di 49 anni, si è recato al bar Canaan per bere qualche bicchiere in compagnia quando, probabilmente a causa dell‘effetto dell’alcool, ha iniziato a dare in escandescenze. Dapprima ha insultato uno degli avventori del locale instaurando con lui un’accesa discussione per futili motivi. Poi l’escalation: l’uomo ha sfilato la sua cintura di cuoio e l’ha rivolta in modo intimidatorio verso il cliente. Spaventato, quest’ultimo ha immediatamente chiamato gli uomini ... Leggi la notizia su notizie

monicamondini : INDOVINA Ubriaco al bar minaccia un cliente e prende a calci i carabinieri, arrestato - ReggioPress : Ubriaco minaccia un cliente del bar e picchia i carabinieri: arrestato. VIDEO - trc_tv : In manette nella notte a Sant’Ilario un uomo di 49 anni, residente a Castelfranco Emilia. Due militari all’ospedale -