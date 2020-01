Meghan Markle pronta a denunciare Elisabetta per razzismo: clima a corte sempre più teso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Meghan Markle sul piede di guerra. La duchessa di Sussex è pronta a denunciare la regina Elisabetta per razzismo nel caso in cui l'accordo tra Harry e la famiglia reale non dovesse andare... Leggi la notizia su leggo

leggoit : #meghan markle pronta a denunciare Elisabetta per razzismo: clima a corte sempre più teso - sorcio_tre : Meghan Markle dimostra chiaramente che é un´attrice destinata al fallimento. - Juruna0 : @leadnro Exatamente, pra militancia negra Meghan Markle = Negra Anitta = Branca -