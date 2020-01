Lovere, bambina di 2 anni ingoia una molletta all’asilo: trasportata in ospedale con l’eliambulanza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una bambina di 2 anni è stata soccorsa in codice giallo con l'eliambulanza dopo aver ingoiato una molletta ferma capelli mentre si trovava all'asilo. È accaduto a Lovere, in provincia di Bergamo. La piccola è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Leggi la notizia su fanpage

