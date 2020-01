Libia, incontro Conte-Erdogan. Il premier: “Il cessate il fuoco deve essere duraturo” (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Libia, incontro Conte-Erdogan a Istanbul. Il premier in conferenza stampa: “Posizione chiara sul cessate il fuoco duraturo”. ISTANBUL (TURCHIA) – Libia, incontro tra il premier Conte ed Erdogan a Istanbul. Prima ‘trasferta’ di questo gennaio per il presidente del Consiglio che ha vvsto il leader turco per parlare della crisi libica ma anche della tensione tra Usa e Iran. Un colloquio cordiale con il primo ministro italiano che ha ribadito la posizione, condivisa anche dalla Turchia, del nostro Paese. Conte ed Erdogan in coro: “Vogliamo il cessate il fuoco permanente” “Il cessate il fuoco deve essere permanente“. E’ questa la posizione che il premier Conte e il leader turco Erdogan hanno espresso in conferenza stampa subito dopo l’incontro hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. Il presidente del ... Leggi la notizia su newsmondo

