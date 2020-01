Libia, Conte: tregua fragile senza stabilità (Di lunedì 13 gennaio 2020) AGGIORNAMENTO - Secondo il premier Giuseppe Conte: "Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia". Queste le parole del capo del governo italiano durante una conferenza stampa ad Ankara seguita all'incontro con il presidente turco Erdogan. "Se vogliono aprirsi alla piena vita democratica, troveranno sempre nell'Italia un alleato" ha aggiunto Conte rivolgendosi ai libici. Erdogan invece ha auspicato un "accordo per il cessate il fuoco permanente in Libia. Dopo il mio incontro con Antonio Guterres posso dire che può esserci la probabilità di una presenza Onu in Libia. Da osservatori le Nazioni Unite possono essere presenti".Crisi libica: Conte da Erdogan. Sarraj e Haftar da Putin: i punti dell'accordoSulla crisi libica prosegue l’impegno del presidente del ... Leggi la notizia su blogo

