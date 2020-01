Lazio: Luis Alberto è la principale fonte di gioco (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Lazio-Napoli, Luis Alberto ha fatto la differenza come al solito. Sia in avvio di azione che negli strappi palla al piede In Lazio-Napoli, Luis Alberto è stata la principale fonte di gioco della squadra. E’ stato il giocatore con più passaggi della squadra, ben 61. Si vede nella slide sopra: era lui che si abbassava vicino a Leiva in avvio di azione, mentre Milinkovic-Savic agiva più alto. In assenza di Correa, Luis Alberto ha però fatto la differenza anche qualche metro più avanti. Ha dimostrato anzi un’ottima condizione fisica, con break esplosivi che hanno spesso bucato la pressione avversaria. Tant’è che è stato il secondo giocatore biancoceleste per dribbling riusciti, ben 3. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

