La tartaruga che con la sua libido ha aiutato a salvare la specie va in pensione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Diego, vecchio maschio di tartaruga delle Galapagos, ha generato oltre 1.500 discendenti salvando la sua specie dall'estinzione. Ora che ha 130 anni tornerà libero in natura dopo aver adempiuto alla missione nell'arco di circa mezzo secolo. Le autorità ecuadoriane hanno deciso di porre fine al programma di allevamento durato 40 anni, dopo che il direttorato del parco nazionale delle Galapagos e Galapagos Conservancy hanno dichiarate ripristinate le condizioni ecologiche sulla sua isola nativa di Española, dove Diego era stato prelevato 80 anni fa per essere inviato allo zoo di San Diego. In seguito gli fu assegnata la missione di dispiegare tutta la sua libido per mettere al mondo quante più testuggini possibile. Diego ha fatto al meglio il suo dovere di inseminatore per decenni, diventando un simbolo della conservazione delle eccezionali Galapagos che, ... Leggi la notizia su gqitalia

