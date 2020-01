Incidente sulla neve per chef Giancarlo Morelli: operato d'urgenza per fratture multiple - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novella Toloni Lo chef stellato è stato vittima di una brutta caduta mentre sciava e ha riportato una serie di fratture che lo hanno costretto a un'operazione chirurgica d'urgenza Giancarlo Morelli ha rischiato la vita in seguito a una rovinosa caduta sugli sci avvenuta nelle scorse ore. Lo chef pluri stellato è attualmente ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Bolzano, dopo aver trascorso due notti in rianimazione ed esser stato sottoposto a un lungo e delicato intervento in seguito alle fratture riportate nell'Incidente sulle piste da sci di Bolzano. A riportare le prime notizie sul brutto Incidente che ha visto protagonista il cuoco stellato è stato il quotidiano Leggo, che ha raccontato di una brutta caduta dello chef mentre stava sciando sulle piste della Val Badia, in provincia di Bolzano. Con il passare delle ore, però, la dinamica dei fatti è emersa sempre ... Leggi la notizia su ilgiornale

EsteemItaly : Barbara Alberti che parla del suo cane che le ha spaccato la gamba e della sua permanenza sulla sedia a rotelle e d… - LeccoNews : INCIDENTE SULLA 36: LUNGA FILA IN DIREZIONE NORD | 13/01/2020 - -