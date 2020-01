Il Programma di Gennaio di Touch The Wood (Di lunedì 13 gennaio 2020) Touch The Wood è il nuovo punto di riferimento per la scena hip hop, rap e trap di Roma. Con i suoi appuntamenti settimanali al Goa Club, il party ospita il meglio della scena nazionale e internazionale. 17 Gennaio THE ITALIAN TRAP JOB: Alcune delle migliori crew italiane dell’hip hop riunite in un evento unico Si riuniscono al Goa Club alcuni dei party più importanti per il rap e la trap in Italia. Un appuntamento unico con i resident deejay di Touch The Wood, Flexin di Bologna e Hotline 075 di Catania che musicheranno la serata con le hit del momento e perle uniche del genere. In consolle Marco G. & Mr. Kite, Dj Sartana, Zanzu aka Madj, Halfead. 24 Gennaio PAKY (live): La rivelazione di Rozzano live a Roma Prosegue il Programma invernale di Touch The Wood con i nuovi volti della scena hip hop nazionale e internazionale. Venerdì 24 Gennaio è la volta di Paky una delle nuove grandi ... Leggi la notizia su romadailynews

