Il più semplice ed iconico accordo nella musica: Il Giro di Do (Di lunedì 13 gennaio 2020) Se dovessimo pensare a chi si accinge allo studio della musica, della pratica musicale o della storia della musica, potremmo dire che sarebbe facile accomunare i tre studiosi con un unico elemento: il Giro di “DO”. Il Giro di Do, i quattro accordi più conosciuti dagli amanti della chitarra che ti permettono di suonare gran parte delle canzoni della discografia mondiale, ci portano a ricordare molte delle canzoni più conosciute dell’ultimo secolo. Questi tre accordi molto popolari negli evergreen di qualsivoglia genere musicale, cioè “I IV V” nel Rock e nel Blues e “II V I” nel Jazz, permetterebbero davvero di comporre un’intera melodia senza sforare al di fuori di essi. Ciò ovviamente, salvo alcuni casi emblematici, non vuol dire che conoscendo il solo Giro di Do ci si può definire compositori, ma imparando a suonare bene queste semplici sequenze armoniche ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

