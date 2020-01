Harry e Meghan, concluso il faccia a faccia ‘reale’ con la Regina Elisabetta: cosa hanno deciso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Caso Harry e Meghan, confronto con la Regina Elisabetta, il principe Carlo e William, che avrebbe confidato a un suo amico il dispiacere per la vicenda. Va in scena a Sandringham il confronto Reale tra Harry e la Regina Elisabetta II, che si incontrano per la prima volta dopo l’annuncio delle dimissioni dalla Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan. Harry e Meghan, confronto con la Regina Elisabetta Partecipano all’incontro, oltre alla Regina e ad Harry, anche William e Carlo. Assente, almeno fisicamente, Meghan, che si sarebbe collegarsi dal Canada, dove si è recata dopo che è scoppiato il caso. Al termine dell’incontro le parti si sono accordate, stando al comunicato stampa, su diversi punti. Harry e Meghan non riceveranno i fondi pubblici. La Regina Elisabetta ha deciso di accettare la richiesta dei Duchi, che vivranno così un periodo di transizione. ... Leggi la notizia su newsmondo

SirDistruggere : Mi fanno una certe tenerezza quelli del “che bravi Harry e Meghan a rinunciare ai lussi e a cercarsi un lavoro”. Le… - MediasetTgcom24 : Gb: Si' della regina alla nuova vita di Harry e Meghan - Agenzia_Ansa : La tristezza di #William 'Ora con #Harry entità separate. Ho tenuto il mio braccio intorno a lui tutta la vita'. Do… -