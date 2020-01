Hammamet, quei conti con la storia ancora non chiusi (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ad Hammamet mentre giravano le scene del film è capitato di vedere scene di pianto”.Non è difficile credere a Bobo Craxi, figlio di Bettino che ha voluto prendere parte alla reunion del Psi, organizzata dalla federazione romana, nel quartiere del Pigneto al Nuovo Cinema Aquila, luogo non nuovo a coltivazioni e contaminazioni di memoria in occasione della proiezione speciale ad uso di vecchi e giovani socialisti del film sugli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi che proprio dal nome della località tunisina ha preso il titolo.La “mutazione” di Pierfrancesco Favino, universalmente lodata, nei panni, nei gesti, nella voce e nelle parole scandite, tipiche dello statista milanese, giustifica l’emozione dei familiari che generosamente hanno messo a disposizione del regista Gianni Amelio la casa dove Craxi ha vissuto l’esilio e la morte ... Leggi la notizia su huffingtonpost

