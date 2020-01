Gonnosfanadiga (SU): “Due individui su una macchina con vetri oscurati tentano di rapire una bambina, fate girare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) No, andate a denunciare se e solo se avete assistito al fatto o se addirittura ne siete vittime. Lo diciamo con toni perentori perché quanto sta girando tra gli abitanti di Gonnosfanadiga (nel Sud Sardegna) non ha riscontri sul web e compare solamente come uno screenshot catturato da una delle stories di Facebook. Di seguito il messaggio: A Gonnosfanadiga stasera due individui a bordo di una macchina nera con i vetri oscurati hanno tentato di strappare ad una ragazza sua figlia dalle mani lei è riuscita a scappare prendendo le sue 2 bambine in braccio e rifugiandosi in una stradina copiate e incollate e spargete la voce in modo che possano essere presi numero di targa non è riuscita a prenderne giustamente visto il panico nel salvare le figlie girate il più possibile questo messaggio No, fermi e non condividete. A Rovigo una ragazza è stata denunciata per aver mentito, leggete qui. ... Leggi la notizia su bufale

