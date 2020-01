Giuseppe Catalano, la morte del giornalista potrebbe celare un omicidio? Le ultime sulla vicenda (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giuseppe Catalano è il giornalista in pensione de l’Espresso che è stato ritrovato morto dopo essersi perduto nei boschi a seguito di un presunto incidente stradale. Ora emergono dei dettagli che non convincono Della morte del 77enne giornalista (in pensione) de L’Espresso Giuseppe Catalano, ritrovato morto nel corso della serata dello scorso 10 gennaio 2020, … L'articolo Giuseppe Catalano, la morte del giornalista potrebbe celare un omicidio? Le ultime sulla vicenda NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

giuno73 : RT @ultimenotizie: Trovato morto il giornalista de l'Espresso Giuseppe Catalano, vicino alla sua auto a Sant'Oreste. La rubrica del cellula… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Roma, giornalista trovato morto vicino all'auto bruciata. Si tratta di Giuseppe Catalano. Siamo in diretta insieme a V… - micheledam : Roma, giornalista d’inchiesta in pensione trovato morto vicino alla sua auto: è giallo -