Gazzetta: sarà Fabian Ruiz a cedere il posto a Demme contro il Perugia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Demme è un giocatore del Napoli e dovrebbe esordire già domani contro il Perugia per cercare di dare alla squadra quell’equilibrio che manca e dare finalmente ordine davanti alla difesa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport sarà Fabian Ruiz a cedere il posto all’ex capitano del Lipsia Avrà la possibilità, Gattuso, in questo modo, di far riposare Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono, e di provare la mediana con il regista. L'articolo Gazzetta: sarà Fabian Ruiz a cedere il posto a Demme contro il Perugia ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

