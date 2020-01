Escalation invernale potenziale con sconquasso esplosivo in atmosfera (Di lunedì 13 gennaio 2020) La ripartenza dell'inverno, che potrebbe concretizzarsi nel corso della terza decade di gennaio, deriverebbe da uno scombussolamento alla circolazione, in particolare per via di un forcing anticiclonico verso nord che dal Pacifico tenterà di destabilizzare il Vortice Polare forte e compatto di questa prima parte di gennaio. Non sarà un'azione assolutamente facile, anche perchè il Vortice Polare parte da una base fortissima e soprattutto da una potenza notevole a livello della stratosfera. Ed in questi casi non è facile che a livello più basso, in Troposfera, il Vortice Polare si comporti diversamente, ma talvolta i due piani non comunicano. I modelli di previsione azzardano questo cambiamento, con il pressing al Vortice Polare attraverso la risalita dell'onda anticiclonica sul Pacifico. Di contro, da tale azione potrebbe aversi lo scivolamento d'aria più fredda verso il ... Leggi la notizia su meteogiornale

