Dakar 2020, Mathieu Serradori trionfa nell’ottava tappa delle auto. Show di Fernando Alonso che termina secondo! (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ottava giornata di competizione nella Dakar 2020 è partita mutilata e con la sofferenza nel cuore. L’incidente fatale occorso ieri al centauro portoghese Paulo Gonçalves ha infatti portato i concorrenti di moto e quad a non prendere il via per la speciale di 474 km in programma oggi con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir in Arabia Saudita. Le auto hanno anticipato dunque la partenza e sono emersi prepotentemente due protagonisti non attesi, quali il francese della SRT Racing Mathieu Serradori e la star di questa 42esima edizione, lo spagnolo Fernando Alonso, che sono giunti al traguardo rispettivamente in prima e seconda posizione. Il profilo della tappa odierna era molto vario, con un circuito che si estendeva tra montagne e dune e passava per un vasto altopiano dove le vetture sono sfrecciate al massimo della velocità possibile. In questo suggestivo scenario il ... Leggi la notizia su oasport

SkySportMotoGP : Aveva 40 anni Ed era un veterano della corsa #SkyMotori #Dakar2020 #Goncalves - Agenzia_Ansa : #Dakar: da Dodin a #Meoni, scia di sangue lunga 40 anni. Goncalves ultima vittima, anche in Arabia è corsa della mo… - FTraiettoria : Sainz, Al-Attiyah e Peterhansel soffrono: il Day 8 della Dakar va a Serradori. 2° Alonso! -