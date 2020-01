Chiusura viadotto sull’A14, querelle tra Autostrade e il Gip di Avellino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra”. E’ quanto emerso nel documento firmato dal Gip di Avellino, Fabrizio Ciccone. Quest’ultimo nel provvedimento ha disposto il divieto assoluto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell’A14, tra Pescara Nord e Pineto. L’indagine partita dalla Procura della Repubblica di Avellino dopo la strage di Acqualonga. La risposta da parte di Autostrade non si è fatta attendere: ” Lo spostamento di 7 centimetri “non riguarda le pile del viadotto Cerrano” ma del terreno adiacente nel periodo 2016-18. Così in una nota Autostrade per l’Italia in merito ad alcuni contenuti apparsi ... Leggi la notizia su anteprima24

