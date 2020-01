Caso Gregoretti, la maggioranza lascia la Giunta per protesta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Proteste alla Giunta delle immunità del Senato. I senatori della maggioranza, impegnati nella discussione sul Caso Gregoretti, hanno abbandonato la riunione a seguito della bocciatura della richiesta di avere più documenti sullo stato di salute dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti. Secondo la maggioranza, i documenti sarebbero centrali per decidere sul Caso, ma la richiesta è stata messa ai voti ed è stata bocciata. «È un vero e proprio colpo di mano», ha detto il 5stelle Mattia Crucioli, il primo ad abbandonare la riunione. «Non era mai accaduto prima che fosse impedito di acquisire un elemento fondamentale per la decisione», ha aggiunto. «Al momento del voto erano presenti 20 senatori, 10 della maggioranza e 10 dell’opposizione. La votazione sull’istanza istruttoria è finita in parità e quindi, a norma di Regolamento, è stata respinta». I senatori di Pd, ... Leggi la notizia su open.online

