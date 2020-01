Cade un albero a Corso Trieste a Roma e colpisce un’auto: una ferita lieve. “Si rischia di morire anche a piedi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una donna di 51 anni è rimasta lievemente ferita a causa del crollo di un albero a Corso Trieste, all’altezza di via Corsica a Roma. Parte dell’albero si è spezzata e nel crollo è rimasta coinvolta l’auto della donna, una Opel Mokka. La 51enne è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del Gruppo Parioli, sia per la gestione del traffico, interdetto verso piazza Istria, sia per i rilievi ai danni della vettura. “L’ho visto Cadere dal bus linea 80, ci hanno fatto scendere tutti”, “Un altro albero crollato. Non possiamo continuare così, si rischia di morire anche a piedi”. Sono alcuni dei commenti dei residenti di Corso Trieste sulla pagina Facebook del quartiere in merito all’ennesimo pino caduto in zona. Stavolta sulle strisce ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

