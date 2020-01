Amici Maria De Filippi, daytime irrompe su Canale 5: slitta Il Segreto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Amici 19 sbarca nel daytime di Canale 5: Maria De Filippi fa slittare Il Segreto Cambio di palinsesto da oggi, 13 gennaio 2020, su Canale 5. Il daytime di Amici 19, infatti, raddoppierà. Oltre al tradizionale appuntamento su Real Time (dal lunedì al venerdì alle 13:50, ndr), il talent show di Maria De Filippi irromperà anche sull’ammiraglia Mediaset e andrà in onda dalle 16.20, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini e prima della telenovela spagnola Il Segreto che slitterà, dunque, di 10 minuti. Sarà un’occasione, questa, per Amici di Maria De Filippi per far appassionare il pubblico di Canale 5, già da adesso e prima della fase Serale, ai ragazzi della nuova edizione. Riuscirà a “catturare” pubblico over in vista del prime time di primavera? Il Segreto cambia ancora orario per via del daytime di Amici di Maria De ... Leggi la notizia su lanostratv

