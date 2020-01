Volley femminile, la Corea del Sud si qualifica alle Olimpiadi 2020. Le ragazze di Lavarini trionfano in Asia (Di domenica 12 gennaio 2020) La Corea del Sud di Volley femminile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno vinto il preolimpico asiatico sconfiggendo la Thailandia per 3-0 (25-22; 25-20; 25-20) e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi in programma dal 22 luglio al 9 agosto. La grande favorita della vigilia non ha deluso le aspettative e ha raggiunto l’obiettivo surclassando le padrone di casa a Nakhon Ratchasima, conquistando così il biglietto per il Giappone dove potrà essere una vera e propria outsider. A fare saltare il banco è stata l’annunciata stella Kim Yeon Koung, una delle schiacciattrici più forti al mondo che ha messo a segno 22 punti (2 aces, 2 muri) in questo atto conclusivo. Ottima prestazione da parte di Jaeyeong Lee (18), tra le fila della Thailandia nessuna ragazza è andata in doppia cifra (9 sigilli per Malika ... Leggi la notizia su oasport

