Tennis, Salvatore Caruso si ferma ad un passo dall’ingresso nel tabellone principale ATP di Adelaide 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Un doppio tie break è stato fatale a Salvatore Caruso, impegnato nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Adelaide (Australia, cemento) di Tennis: l’azzurro ha ceduto, nella sfida che valeva un posto nel main draw, all’argentino Federico Delbonis, che si è imposto con lo score di 7-6 (4) 7-6 (7) in due ore e venticinque di gioco. Nel primo parziale inizia bene l’azzurro, che ottiene subito il break in apertura e sale 2-0. La gioia però dura poco, perché il sudamericano alla prima occasione, nel quarto gioco, firma il controbreak che vale il 2-2. Dopo alcuni giochi dominati dalla battuta, sul 4-4 iniziano le difficoltà per l’argentino, che deve annullare due break point nel nono gioco ed altri due nell’undicesimo. Delbonis si salva e così si va al tie break: scambio di minibreak in avvio, poi l’argentino allunga proprio prima del ... Leggi la notizia su oasport

