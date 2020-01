Spagna, allenatore licenziato per video hot in rete (Di domenica 12 gennaio 2020) In Spagna un allenatore è stato licenziato dalla sua società dopo la diffusione di un video hot in rete Ai tempi di internet e della connessione alla rete globale, notizie come queste non sono più così rare. A finire sul web in atteggiamenti intimi capita anche a persone comuni, ma quando succede a dei personaggi … L'articolo Spagna, allenatore licenziato per video hot in rete proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

coldblackarrow : È stata una chiacchierata con l'allenatore Julian Nagelsmann a cambiare le sue convinzioni: 'Mi ha convinto a resta… - peppemanzo : RT @GrSociale: Sport Friends, allenatore calcio @EugentZeka insegna ai ragazzi ad amare gli altri sport| #Saldi, identikit del consumatore… -