Serie A calcio 2020: la Sampdoria travolge il Brescia, tutto facile per l’Udinese con il Sassuolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Quattro le partite che si sono tenute in questo pomeriggio di Serie A 2019-2020 di calcio. Si parte, alle 12.30, con il match tra Udinese e Sassuolo con i friulani che vincono facilmente per 3-0. Apre le marcature Okaka con un goal di testa al 14esimo, raddoppia Sema con un mancino rasoterra diagonale al 68esimo e chiude definitivamente la partita De Paul in contropiede al 91esimo. Alle 15.30 vanno in scena tre match. Al Luigi Ferrari la Sampdoria travolge il Brescia per 5-1. Le rondinelle passano in vantaggio al 12esimo quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Torregrossa fa da sponda di testa e trova Chancellor tutto solo che spedisce il pallone in rete. Al 34esimo, però, Linetty pareggia, mentre nel terzo dei tre minuti di recupero assegnati dall’arbitro a fine primo tempo arriva il goal del vantaggio blucerchiato firmato da Jantko. Nei 45 conclusivi i padroni di casa ... Leggi la notizia su oasport

tuttosport : Clamoroso rigore negato all'#Atalanta contro l'#Inter! FOTO ?? ?? - Gazzetta_it : #Var, che errore! Fallo di #Lautaro da rigore ed espulsione - CorSport : #Gasperini: 'Rigore negato? Errore brutto, grave e incomprensibile' ?? ?? -