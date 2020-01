Sampdoria Brescia 5-1: cronaca e tabellino (Di domenica 12 gennaio 2020) Allo Stadio Luigi Ferraris, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Francesca Faralli, inviata a Genova) – La Sampdoria vince e convince nell’ultima di campionato contro il Brescia. Vittoria in rimonta che arriva grazie alle reti di Linetty, Jankto, Quagliarella su calcio di rigore, Caprari e di nuovo Quagliarella con un pallonetto perfetto. Un ottimo risultato per i blucerchiati che tengono a distanza una concorrente diretta nella lotta per non retrocedere. Sintesi Sampdoria Brescia 5-1 MOVIOLA 8′ Colpo di testa Quagliarella – Azione corale di Vieira, Murru che termina con la girata di testa del capitano della Sampdoria. Il colpo è debole e Joronen para senza problemi 10′ Tiro Jankto – Il centrocampista tenta la girata in area di potenza. Il pallone finisce altissimo sopra la ... Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 14 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Sampdoria 0 - Brescia 1 #SampBrescia #SerieATIM… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Sampdoria 5-1 Brescia Torino 1-0 Bologna Fiorentina 1-0 SPAL #SSFootball - 1canalesport : Sampdoria-Brescia 5-1, pokerissimo blucerchiato e la classifica respira -